دافع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن قَسَمِه بالاستقالة من مجلس النواب إذا ثبت أن تيران وصنافير مصرية، قائلا: لم أقل ذلك، ولكن قلت إذا كان مع أحد ورقة تثبت أن تيران وصنافير مصرية فيحضر بها إلى البرلمان ووقتها سأستقيل».

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أنا قولت أتحداهم إذا ثبت أن وجهة نظرهم هم حق أن أستقيل من مجلس النواب، ولم أقل إن صدر حكم من المحكمة، وأنا مكمل، ولو البرلمان أيد مصرية تيران وصنافير هستقيل».

وأضاف: ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا وجيش مصر ورئيسها لا يفرطون في تراب مصر، لافتا إلى أن كل من يمس جيش مصر فهو خائن، ومن يقترب من ثوابت الدولة غير وطني.

وطالب الدولة بالكشف عن القضية 250 لكشف كافة الخونة والذين تلقوا الدعم الخارجي لإسقاط الدولة المصرية.

كان مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، جدد تمسكه بسعودية جزيرتي تيران وصنافير على الرغم من صدور حكم من محكمة الإدارية العليا بمصريتهما.

وأعلن “بكري” تمسكه بالاستقالة من عضوية البرلمان حال ثبوت مصرية الجزيرتين، قائلا: “أقسم بالله العظيم لو قال البرلمان إن الجزيرتين مصريتان سأستقيل من عضوية مجلس النواب”.