علق الإعلامي تامر أمين، على تصريح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الخاص بإعلان التعديل الوزاري الأسبوع المقبل، قائلا: كلام أكيد ومفيهوش فصال».

وأردف خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»: «أقصر الطرق بين نقطتين الخط المستقيم»، لافتا إلى أن التعديل الوزاري سيشمل تغيير 10 وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأنه لا يوجد تغيير للمحافظين.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أعلن أنه جار العمل على التعديل الوزاري والمشاورات قائمة، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع القادم وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري.

وأكد في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية، وحول معايير اختيار الوزراء الجدد، قال إنه يتم على أساس الخبرة والعمل المكثف.