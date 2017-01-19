كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن اختبار جديد يدَّعي القدرة على استنباط نوع شخصيتك، اعتماداً على مدى استجابتك لسلسلة من التركيبات لدرجات الألوان.

ووفقاً لعلماء النفس هناك علاقة قوية بين اللون وكيفية تصرُّف الأشخاص، فالألوان مهمة جداً للمعلنين والمسوقين الذين يقضون ساعات في محاولة اكتشاف مدى تأثير اختيار الألوان على المستهلكين، بحسب دراسات سيكولوجية، كل ما عليك فعله هو اختيار تركيبة اللون التي تروق لك أكثر من الخيارات التي أنشأتها PlayBuzz أدناه، لتحديد ما إذا كنت اجتماعياً أم جريئاً أم شيئاً آخر، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

1- الألوان الوردية والحمراء: اجتماعي

إذا كانت مجموعة الألوان الأولى تناسبك أكثر، فأنت اجتماعي، والأشخاص الاجتماعيون لا يخشون أن يكونوا أنفسهم، ولا يعتذرون لكونهم على طبيعتهم، كما أنهم ليست لديهم مشكلة في التحدث مع أي شخص، فيما يقدر الآخرون تلك المحادثات التي لا تتوقف معهم أبداً، فيما لا يخشى الأشخاص الذين يملكون هذا النوع من الشخصية من مشاركة أي شيء يخصهم مع العالم.

2- مجموعة الأخضر والأزرق: مفعم بالحياة

هل اخترت المجموعة الثانية؟ إذن أنت مفعم بالحياة، إذ تملك تلك الشخصيات هالةً تحيط بها أينما ذهبت، كما يسعون لترك انطباع أول جيد، ودائماً ما يكونون مفعمين بالطاقة، فيما ينجذب الآخرون إلى شخصياتهم الصريحة الساحرة.

3- مزيج الأرجواني والأزرق: جريء

إذا كانت المجموعة الأخيرة تناسبك أكثر، وتفضل مزيجَ الأرجواني والأزرق، إذاً أنت لديك شخصية جريئة، الشخصية الجريئة دائماً ما تحب إثارة المغامرة وتجربة شيء جديد باستمرار، كما يملكون القدرة على التغلب على أي إحساس بالشك، بالإضافة إلى قدرة فائقة على النضال من أجل كل ما يريدون، إذ يضعون أهدافهم نصب أعينهم ولا يتوقفون حتى يُنجزوها.