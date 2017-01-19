ترامب: الحفاظ على 50 مسئولا في إدارة أوباماالخميس، 19 يناير 2017 08:22 م
قال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الجديد شون سبايسر، اليوم الخميس، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب طلب من ما يقرب من 50 من كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما للبقاء في وظائفهم؛ من أجل ضمان استمرارية الحكومة.
وقالت مجلة “ذا هيل” الأمريكية إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يُكافح فيه ترامب من أجل ملء المناصب المهمة في الحكومة الجديدة.
ومن بين المتبقين من إدارة أوباما، المسئولون الأمنيون الوطنيون الرئيسيون، بما في ذلك بريت ماكجورك، المبعوث الخاص للائتلاف العالمي للحرب ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.
وتأتي هذه الخطوة التي استغربها العديد؛ نظرا لانتقادات ترامب المتكررة لجهود أوباما لمكافحة الجماعات الإرهابية.
وقال سبايسر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إن ماكجورك سيبقى في وزارة الخارجية، حتى إيجاد بديل، كما سيبقى آدم زوبين، الذي يشرف على العقوبات الدولية في وزارة الخزانة.
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