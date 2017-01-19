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الخميس 19 يناير 2017 08:06 مساءً
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مسؤول روسي: ترامب لن ينجح كرئيس إلا بالتعاون مع روسيا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

مسؤول روسي: ترامب لن ينجح كرئيس إلا بالتعاون مع روسيا

الخميس، 19 يناير 2017 08:23 م
وكالات

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إيجور شوفالوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لن ينجح في منصبه كرئيس إلا بالتعاون مع روسيا.
وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن شوفالوف أوضح -في كلمة ألقاها أمام المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا- أن حكومة روسيا مازالت تنتهج موقفا حذرا إزاء ترامب، مؤكدًا أنه لن ينجح كرئيس إلا من خلال التعاون مع روسيا.
وحول سياسة روسيا الاقتصادية، أعرب شوفالفوف عن اعتقاده بأن بلاده سوف تحقق نموا بنسبة واحد أو اثنين في المائة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات العميقة التي يعتبر الاقتصاد الروسي في أشد الحاجة إليها من أجل دفعه إلى الأمام.

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