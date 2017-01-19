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روما بدون صلاح أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا
الشعراوي - صلاح - الاهرامات

روما بدون صلاح أمام سامبدوريا في كأس إيطاليا

الخميس، 19 يناير 2017 09:13 م
محيط

يستضيف فريق روما نظيره فريق سامبدوريا من مباريات دور الـ16 من كأس إيطاليا , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ”  الأوليمبيكو ” .

ويسعى فريق روما لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والعبور للدور المقبل , في حين يتطلع فريق سامبدوريا لتحقيق المفاجأة وإقصاء روما مبكراً.

في حراسة المرمي: اليسون

في الدفاع: روديجار - فازيو- خيسوس - بيريس

في الوسط : دي روسي - باريديس - روي - ناينوجولان

في الهجوم: الشعراوي - دجيكو

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