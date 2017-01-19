توجد بعض المواد التي تستخدم على أمل المساعدة في المحافظة على البشرة لكنها لا تحقق الأهداف المرجوة وتسبب نتائج عكسية، ومن ثم يجب تجنب استخدام المواد التي تُفسد درجة حموضة البشرة.

وفيما يلي قائمة قدمتها لمواد يُحبذ ألا تلامس بشرتكم أبداً، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة Haber7 التركية:

1- المايونيز

يعتبر المايونيز من المواد التي تسهم في إغلاق مسامات الجلد؛ بل وانتفاخ الوجه واحمراره.

2- الليمون

تبلغ درجة حموضة الليمون PH 2، لذا في حال لامس الليمون بشرتكم فسيُفسد درجة حموضتها الطبيعية، وعموماً، عرُّض الإنسان لأشعة الشمس في ظل وجود الليمون على وجهه، سيثير على الفور شعوراً بالحكة، وقد يؤدي هذا التصرف في بعض الأحيان إلى حروق كيميائية.

3- معجون الأسنان

يقوم الكثيرون بوضع معجون الأسنان على النقاط السوداء على الجلد، لكن هذا تصرف خاطئاً للغاية؛ إذ إن المكونات العطرية المستخدمة به على غرار النعناع والبيروكسيت والعطر والكحول، تتسبب في بقع دائمة على الجلد، وهنا يُنصح باستخدام مساحيق معتمدة من قبل إخصائيي الجلد.

4- الكحول

تحتوي الكثير من مواد التجميل على الكحول، رغم أنها من أبرز المواد التي تجفف البشرة بصورة كبيرة.

5- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز، أو ما نسميه بيكربونات الصوديوم، من المواد الضارة جداً بالبشرة؛ لأنّ درجة حموضتها تختلف تماماً عن درجة حموضة الجلد.