نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم عصام صالح مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق والذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء.

ووصفت الخارجية في بيانها الفقيد بأنه “أحد ركائز وأعمدة وكالة انباء الشرق الأوسط،” وانه ظل لفترة طويلة ممثلا للوكالة لدى وزارة الخارجية، اتسم عمله خلالها بالاخلاص والدقة والتفان.

وتوجهت الوزارة لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.