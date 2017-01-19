 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
الخارجية المصرية تنعي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
وزارة الخارجية المصرية

الخارجية المصرية تنعي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

الخميس، 19 يناير 2017 08:17 م
خاص- محيط

نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم عصام صالح مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق والذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء.

ووصفت الخارجية في بيانها الفقيد بأنه “أحد ركائز وأعمدة وكالة انباء الشرق الأوسط،” وانه ظل لفترة طويلة ممثلا للوكالة لدى وزارة الخارجية، اتسم عمله خلالها بالاخلاص والدقة والتفان.

وتوجهت الوزارة لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3