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الجيش الأردني يعزز من وجوده على الحدود تحسباً لفرار "داعش" من معاقله
الجيش الأردني- الأردن

الجيش الأردني يعزز من وجوده على الحدود تحسباً لفرار "داعش" من معاقله

الخميس، 19 يناير 2017 08:21 م

قال قائد قوات حرس الحدود الأردنية، العميد سامي الكفاوين، اليوم الخميس، إن الجيش الأردني عزز من وجوده على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، تحسبا لفرار إرهابيي داعش من سوريا والعراق.
وأضاف الكفاوين - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أنه يتوقع أن يشق بعض عناصر داعش الإرهابي طريقهم إلى الحدود الأردنية، مع اشتداد الضربات ضد عناصر العصابة الإرهابية في سوريا والعراق.
وأوضح أن التقارير الاستخباراتية المتوفرة تفيد باحتمال بدء موجة نزوج جديدة ودفع للإرهابيين في اتجاه جنوب سوريا.. مؤكدا أن الجيش الأردني على أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التي قد تشهدها الحدود من جراء انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة من “داعش الإرهابي”.
ولفت الكفاوين إلى أنه جرى تخصيص نحو نصف الأفراد والموارد العسكرية لمراقبة الحدود مع العراق وسوريا، مشيرا لوجود “فارق كبير” في مستوى التهديد على مدار السنوات الثلاث الماضية.

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