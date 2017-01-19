حقق المنتخب التونسى فوزًا ثمينًا على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف واحد فى الديربى العربى الذى أقيم اليوم الخميس على ملعب فرانس فيل , ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات بنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017 بالجابون .

سجل الجزائري عيسى ماندي هدف التقدم لمنتخب تونس بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية يوسف المساكني بالخطأ في شباك مرماه في الدقيقة 50، وأضاف نعيم سليتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 66 بسبب خطأ دفاعي من فوزي غلام الذي تسبب في إعاقة وهبي الخزري، وسجل البديل سفيان هني هدف الجزائر الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة , رفعت تونس رصيدها إلى 3 نقاط معوضة خسارتها فى الجولة الأولى أمام السنغال , فى حين تجمد رصيد الجزائر عند نقطة واحدة من تعادلها مع زيمبابوي.

ملخص المباراة:

جاءت بداية اللقاء حذرة من الفريقين، حيث استمرت فترة جس النبض لمدة 5 دقائق قبل أن يتصدى المثلولي لتسديدة اسلام سليماني في الدقيقة 6.

ورد وهبي الخزري بتسديدة تصدى لها ماليك عسلة في الدقيقة 10، قبل أن يستعيد منتخب الجزائر خطورته وتهديده لمرمى تونس عبر تسديدة عدلان قديورة.

تمركز اللعب في وسط الملعب لمدة تجاوزت عشر دقائق، وغابت الفرص بسبب اغلاق المساحات والتأمين الدفاعي، قبل أن يسدد الخزري كرة قوية تصدى لها عسلة في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب تونس أكثر نشاطا بحثا عن هدف التقدم وسط حالة من التراجع غير المبرر من الجانب الجزائري.

ومن انطلاقة يوسف المساكني من الجانب الأيسر لعب كرة عرضية حولها ماندي بالخطأ في مرماه محرزا هدف التقدم لنسور قرطاج في الدقيقة 50.

واصل منتخب تونس تفوقه وهدد سليتي مرمى الجزائر بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 54، تبعه المساكني بمحاولة آخرى مرت فوق العارضة.

جاء الهدف الثاني لمنتخب نسور قرطاج بعد أن أعاق فوزي غلام، التونسي وهبي الخزري، ولم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء ترجمها سليتي إلى هدف ثاني لمنتخب تونس في الدقيقة 66.

اشتعلت المباراة، ودفع مدرب الجزائر بالبديل بغداد بونجاح على حساب رشيد غزال قبل أن يرد منتخب تونس بمشاركة اليعقوبي بدلا من الخزري.

وتمكن منتخب الجزائر من تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من البديل سفيان هني في الدقيقة 90، وفشل محاربو الصحراء في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز تونس على الجزائر 2-1.