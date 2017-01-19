طبيب منتخب مصر: الإصابة لن تمنع عمر جابر من المشاركة في مباراة أوغنداالخميس، 19 يناير 2017 08:00 م
أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لكرة القدم، جاهزية عمر جابر للمشاركة في لقاء المنتخب المقبل أمام أوغندا، مشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها في مران المنتخب، اليوم الخميس، لن تمنعه من خوض اللقاء.
وتعرض عمر جابر للإصابة في مران منتخب اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة أوغندا بعد غد السبت، حيث اصطدم به زميله أحمد دويدار بقوة خلال إحدى الكرات المشتركة في المران، ليسقط اللاعب على الأرض، متأثرًا بآلام في رأسه وأذنه.
وقال طبيب منتخب مصر - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الإصابة التي تعرض لها عمر جابر اليوم، عبارة عن كدمة قوية في الرأس، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتعرض لأي جرح في رأسه، وأنه سيكون جاهزًا بشكل طبيعي للقاء أوغندا.
ويسعى منتخب مصر للفوز على أوغندا في لقاء السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية، من أجل تصحيح المسار بعد التعادل مع مال بدون أهداف أول أمس الثلاثاء.
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