قدَّم الدولي البرازيلي السابق ريفالدو، نصيحة لبرشلونة، ناديه السابق بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم منتخب البرازيل في الوقت الراهن، وهو فيليب كوتينيو، نجم ليفربول.

وقال ريفالدو، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الخميس: “من وجهة نظري، أعتقد أنه لاعب عظيم، وهو يعرف نيمار جيدًا”.

وعن الأنباء التي تتحدث عن انتقال كوتينيو لبرشلونة، قال: “انتقاله للنادي الكتالوني أمر مكن؛ لأن برشلونة دائمًا يسعى نحو التعاقد مع الأفضل”.

واختتم: “إذا جاء لنادي برشلونة سوف يكون هذا أمرًا جيدًا للفريق. بالطبع إنه لاعب بإمكانه أن يكون مفيدًا في برشلونة، ويساعد الفريق”.

كانت العديد من التقارير في إسبانيا، وإنجلترا، أشارت لاهتمام نادي برشلونة، بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الصيف المقبل.