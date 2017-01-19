تلقت مصر دعوة من وزارة التجارة والصناعة الهندية، للمشاركة في المعرض الدولي الثالث للخدمات (GES-2017) والمقرر اقامته في مدينة “تويدا” المتاخمة للعاصمة الهندية خلال الفترة من 17-20 أبريل القادم.

وقال علي الكبير مدير الادارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال في تصريحات له اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تشارك 60 دولة بالمعرض الذي سيركز على الترويج للمنتجات الخدمية في عدة مجالات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة الالكترونية والخدمات المصرفية والتمويل وخدمات البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من خدمات البيئة والتعليم والسكك الحديدية.

وأضاف أنه من المقرر عقد جلسات قطاعية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لتنظيم صفقات” بي 2 بي”.

وأكد الكبير أهمية تواجد الشركات المصرية في المحافل الدولية، لزيادة الصادرات المصرية سواء السلعية او الخدمية ولا سيما خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.