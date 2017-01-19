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الخميس 19 يناير 2017 08:03 مساءً
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"الدفاع الأمريكية": الضربة الجوية قرب سرت أسفرت عن مقتل 80 من داعش
اشتون كارتر - وزير دفاع الأمريكي

"الدفاع الأمريكية": الضربة الجوية قرب سرت أسفرت عن مقتل 80 من داعش

الخميس، 19 يناير 2017 08:12 م
وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن الضربة الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الأمريكية قرب مدينة سرت الليبية أسفرت عن مقتل أكثر من 80 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس الى أن طائرات حربية أمريكية كانت قد شنت غارة على معسكرات لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قاذفات من طراز (بي-2) شنت الغارات على المعسكرات القريبة من مدينة سرت الساحلية ، وهي أول غارات تعلن الولايات المتحدة عن شنها في ليبيا خلال العام الجاري.

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