سفير كينيا: الجزائر تلعب "دورا مهما" في إرساء السلم والأمن في إفريقياالخميس، 19 يناير 2017 07:43 م
أكد سفير كينيا في الجزائر، موا ليموشيرا، اليوم الخميس، أن الجزائر تعد “شريكا استراتيجيا” يلعب “دورا مهما” في إرساء السلم و الأمن في إفريقيا.
وقال السفير الكيني -خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام- إن “الجزائر تعد شريكا استراتيجيا ونريد أن نعزز علاقاتنا الثنائية و الشراكة لأنها ليست شريكا فقط في المشاورات ولكنه شريك عملي”.
وأشار إلى “الدور المهم” الذي تلعبه الجزائر في إرساء السلم و الأمن في المغرب العربي لاسيما فيما يخص الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية و كذلك في منطقة الساحل حيث تم توقيع اتفاق للسلم و المصالحة في مالي بفضل الجزائر رئيسة الوساطة الدولية.
وأوضح أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر “قد فتح الطريق لمرحلة استقرار في هذا البلد” حيث أقر بأهمية المساهمة الجزائرية في تعزيز السلام في المنطقة.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أكد الدبلوماسي الكيني ضرورة تشجيع الجهود بغية التوصل إلى حل سياسي، داعيًا المجتمع الدولي إلى مكافحة العنف والتطرف بتعزيز الشراكة مع إفريقيا.
ولدى تطرقه لآفاق التنمية في القارة الإفريقية، أشار السفير الكيني إلى مساهمة الجزائر في إنجاح قمة إفريقيا-فرنسا التي عقدت في باماكو.
وأكد أن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في نهاية يناير ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي وكذلك رئيس للمفوضية الإفريقية حيث ترشحت للمنصب وزيرة الشئون الخارجية الكينية أمينة محمد.
أما على المستوى الثنائي، ذكر السفير الكيني بالعلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وكينيا اللذين حاربا الاستعمار في الماضي من أجل استعادة الحرية والاستقلال.
وتابع “علاقاتنا قد تعززت وتبادلنا الزيارات الرسمية سيما على المستوى المؤسساتي بإشراك برلماني البلدين بغرفتيه و كذلك الوفود الوزارية”، موضحًا أن بلاده تسعى لبعث عدة مشاريع تعاون في قطاعات محورية سيما التجارة والنقل والسياحة وكذلك في مجال التدريب ونقل التكنولوجيا.
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