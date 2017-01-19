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رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الغطاس
البابا تواضروس الثاني

رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الغطاس

الخميس، 19 يناير 2017 09:15 م

قدم رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي ونواب رئيس الجامعة اليوم “الخميس” التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الغطاس وذلك بمقر الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بحضور اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية وقيادات الإسكندرية وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر الشريف.

واعرب رئيس الجامعة لقداسته بهذه المناسبة عن تمنياته ان يعيد ذكرى هذه اﻻيام على اﻻقباط من ابناء الوطن بالصحة والخير والبركات وعلى مصرنا الغالية باﻻمن والسلام والرخاء.

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