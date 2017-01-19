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شريف إكرامي يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة في الجابون
شريف اكرامي

شريف إكرامي يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة في الجابون

الخميس، 19 يناير 2017 07:44 م
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شارك شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في تدريبات الكرة بشكل طبيعي خلال مران الفراعنة، اليوم الخميس، على ملعب “سوجارا”، وذلك لأول مرة منذ قدوم المنتخب الوطني إلى الجابون.
وكان إكرامي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مران المنتخب الأول في الجابون السبت الماضي، ليغيب على إثره عن مباراة المنتخب الماضية أمام مالي، أول أمس الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وبدأ إكرامي المران بأداء تدريبات تأهيلية وجري حول الملعب، ثم أدى بعض التدريبات البدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وبعدها أدى إكرامي تدريبات الكرة بشكل قوي مع مدرب حراس المرمى أحمد ناجي.
وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، قد أكد اليوم أن إصابة إكرامي تحسنت بشكل كبير، وحالته أصبحت مطمئنة إلى حد كبير، موضحا أن مشاركته في لقاء أوغندا واردة.

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