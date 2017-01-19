

تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه بشأن تجاهل الأطباء فى خطة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام.

و صرح بان الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإسماعيلية دعت إلى اجتماع طارئ بمقر مستشفى الاسماعيلة العام، احتجاجا على ما وصفه الأطباء بتجاهلهم في خطة تطوير المستشفى العام المقرر بدء تنفيذه.

وقال هناك 58 طبيبا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من العاملين بالمستشفى العام طالبوا بعقد الاجتماع بعد تجاهلهم في قرار التطوير وعدم مشاركتهم هم وإدارة المستشفى، حيث رفضوا بعض قرارات النقل الخاصة بسكن الأطباء دون توفير بديل، ونقل قسم الأطفال وتوزيعه على أكثر من قسم.

ولفت إلى أنه يجب التوصل إلى رؤية توافقية مشتركة بين مديرية الصحة وإدارة المستشفى والأطباء، للاستفادة من مبلغ التطوير البالغ نحو 390 مليون جنيه، وتحديد أولويات التطوير ومدى استفادة المرضى وبحث مقترحات الإدارة بنقل قسم الكلى الصناعية خارجه، مشددا على أن جموع الأطباء ليسوا ضد التطوير ويشكرون الرئيس والدولة على توفير المبلغ.

وطالب استشارى المشروع والشركة المنفذة لتطوير المستشفى بتوضيح خطة التطوير وجدول زمنى لها، لاسيما وأن المبنى مازال حديثا.

كما نطالب مديرية الصحة بتفاصيل خطة الإخلاء والتطوير كاملة، فنحن نرفض النقل المفاجئ غير المدروس، خاصة أن المستشفى يخدم منطقة القناة وسيناء.

