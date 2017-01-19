واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المشاركة في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بسبب التجنيد.

وشهد مران اليوم أيضًا غياب اللاعبين محمد حمدي زكي، ووليد سليمان لحصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بسبب وفاة جده، حيث توجه اللاعب إلى محافظة المنيا؛ لحضور مراسم الجنازة .

ومن جانبه، أدى اللاعب صبري رحيل، تدريبات تأهيل بدني على هامش مران الفريق تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل..واكتفى زميله فوزي الحناوي، لاعب فريق الشباب، بأداء تدريبات تأهيل بدني بعدما تعرض للإصابة بكدمة خلال مران الفريق أمس.

وكان الفريق قد واصل تدريباته بشكل طبيعي بعد تأجيل مباراة بلدية الإسماعيلية الودية إلى الثلاثاء القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 10 من شهر فبراير المقبل، في السوبر المصري بالإمارات.