أفادت مصادر سورية بأنه تم التوصل لاتفاق تهدئة في “وادي بردي” برعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد اجتماع بين مبعوث ألماني كمندوب عن الصليب الأحمر مع محافظ ريف دمشق وممثلين مدنيين وعسكريين من المنطقة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية، اليوم الخميس، أن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ودخول فرق الصيانة إلى نبع عين الفيجة، وكذلك تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بالبقاء وترحيل الرافضين إلى إدلب برعاية الأمم المتحدة وبمرافقة الصليب الأحمر الدولي.

كما نص الاتفاق على خروج الجيش السوري والميليشيات المساندة له من قرية بسيمة خلال فترة معينة، ويبقي الجيش بالنقاط التي وصل لها في قرية عين الفيجة.