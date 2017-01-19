خصص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، فقرة في مران الفريق اليوم الخميس، لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، وذلك استعدادًا لمواجهة أوغندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأوغندي، بعد غد السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون.

وشارك في التدريب على الكرات العرضية، أحمد المحمدي وعمر جابر من الناحية اليمنى، وكريم حافظ ورمضان صبحي من الناحية اليسرى، فيما تواجد الثلاثي أحمد حسن كوكا وعمرو وردة ومحمود كهربا في منطقة الجزاء لاستقبال الكرات العرضية، وتحويلها للشباك.

من جهة أخرى، قام أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك والمنتخب، تدريبات المشي فقط حول الملعب، في إطار تنفيذ البرنامج العلاجي الذي وضع له بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر أمام مالي أول أمس الثلاثاء.