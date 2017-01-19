تشارك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- في حفل انطلاق احتفالية مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2017، عن المنطقة الآسيوية، وذلك يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وستلقي الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة المساعدة، التي تمثل الإيسيسكو في هذا الحفل نيابة عن المدير العام، كلمة بالمناسبة، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الحكومة الإيرانية، ووالي إقليم خراسان رضوي.

وستعقد المديرة العامة المساعدة، يوم 23 يناير، اجتماعاً تنسيقيا مع اللجنة المشرفة على الاحتفالية، لمناقشة الأنشطة المزمع تنفيذها في إطار الاحتفالية. كما ستشارك يوم 25 يناير في افتتاح عدد من المراكز الثقافية في مدينة مشهد.