تعرض عمر جابر ظهير أيمن منتخب مصر وفريق بازل السويسري، للاصابة في مران الفراعنة اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لمواجهة أوغندا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المنتخب الأوغندي بعد غد السبت ، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

واصطدم أحمد دويدار بقوة في وجه عمر جابر خلال احدى الكرات المشتركة بين اللاعبين في مران المنتخب الوطني، ليسقط عمر جابر على الأرض، متأثرا بآلام في أذنه.

وخرج عمرو جابر من أرض الملعب، وخضع لكشف طبي من الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب الوطني، حيث حاول اللاعب العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي، ولكن الجهاز الطبي فضل منحه راحة من استكمال المران.