تستعد مديريتا التربية والتعليم بمحافظتي الشرقية وكفر الشيخ لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية التي ستنطلق بعد غد السبت ويؤديها 150 ألفا و775 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي على مستوى المحافظتين.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فريدة مجاهد - في تصريحات اليوم الخميس - إنه من المقرر أن يؤدي الامتحان 104 آلاف و677 طالبا وطالبة أمام 638 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الامتحانات تستمر لمدة 6 أيام لتنتهي يوم 26 يناير الحالي لتبدأ أعمال التصحيح فورا داخل الكنترولات لإعلان النتيجة قبل بدأ الفصل الدراسي الثاني.

وفى كفر الشيخ ، قال يوسف البسيوني يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم تجهيز 305 لجان لاستقبال 46 ألفا و80 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعً بالمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة كفر الشيخ لبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية بحضور رؤساء اللجان، وبعض مديري الإدارات التعليمية، وأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم تشيكل غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للرد على أية استفسارات وحل المشكلات المتعلقة بالامتحانات، و التنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مع التشديد على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة.