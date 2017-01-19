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مقتل وإصابة سبعة أشخاص إثر انهيار سقف أحد نوادي الفروسية الروسية
منتخب مصر للفروسية

مقتل وإصابة سبعة أشخاص إثر انهيار سقف أحد نوادي الفروسية الروسية

الخميس، 19 يناير 2017 07:34 م
وكالات

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الخميس؛ إثر انهيار سقف أحد نوادي الفروسية في منطقة سيبيريا الروسية النائية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن السقف انهار بشكل مفاجىء نتيجة لتراكم الثلوج بكثافة ، مما أسفر أيضًا عن جرح خمسة أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال.

وبدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في ملابسات الحادث.

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