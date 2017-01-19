مقتل وإصابة سبعة أشخاص إثر انهيار سقف أحد نوادي الفروسية الروسية

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الخميس؛ إثر انهيار سقف أحد نوادي الفروسية في منطقة سيبيريا الروسية النائية.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن السقف انهار بشكل مفاجىء نتيجة لتراكم الثلوج بكثافة ، مما أسفر أيضًا عن جرح خمسة أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال.

وبدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في ملابسات الحادث.