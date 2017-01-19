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"فودافون" الشبكة الوحيدة المصرح لها تشغيل خدمات الجيل الرابع
تقنية الجيل الرابع

"فودافون" الشبكة الوحيدة المصرح لها تشغيل خدمات الجيل الرابع

الخميس، 19 يناير 2017 07:35 م
مـحـيـط ـ مــروة رزق

أفصحت فودافون مصر اليوم عن أنها الشبكة الوحيدة في مصر المصرح لها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لاستيفائها شروط التشغيل.

وأوضحت “فودافون” أنها جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول في أسرع وقت، مما يؤكد على ريادتها في السوق المصري وكفاءة شبكتها وقدرتها على تشغيل أحدث التكنولوجيا في عالم الاتصالات ،

ويأتى هذا تتويجا لجهود فودافون على مدار العامين الماضيين لتطوير الشبكة وجاهزيتها لتشغيل خدمات الجيل الرابع واستثمارها أكثر من 9 مليار جنيه لتطوير الشبكة إضافة إلى أكثر من 4  مليار جنيه قيمة التراخيص.

فودافون

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