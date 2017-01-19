أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس مصرع ستة من مواطنيها وإصابة آخرين في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الحكومة البريطانية -حسبما أوردت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية- أنها قدمت الدعم لأسر البريطانيين القتلى .. كما ستساند البريطانيين الذين أصيبوا في الحادث.

بدوره، أعلن مسجد جلاسجو المركزي في بريطانيا اسمي قتيلين، هما محمد وطلعت إسلام، وهما أبوان لخمسة أطفال في مدينة اسكتلندية.

وأشار إلى أن الضحايا الآخرين أربعة من أفراد أسرة واحدة من مانشستر شمال غربي إنجلترا .

كانت المجموعة قد انتهت للتو من مناسك العمرة، وباشرت طريقها إلى المدينة المنورة عند وقوع الحادث .