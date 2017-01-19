أصيب 4 أفراد شرطة في مشاجرة بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

أعلنت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى مدير المرفق، عن تلقيها بلاغا بإصابة 4 أفراد شرطة في مشاجرة بقرية سد خميس التابعة لمركز سيدى سالم وتم نقلهم إلى مستشفى سيدى سالم العام لتلقى العلاج.