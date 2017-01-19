نعى وزير الثقافة حلمي النمنم، مساء اليوم الخميس وفاة الكاتب الكبير يوسف الشاروني، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض.

وقدم وزير الثقافة، العزاء إلى أسرة الراحل، ومحبيه، داعيا الله ان يدخله الجنة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال وزير الثقافة إن الساحة الثقافية، فقدت أحد رواد القصة القصيرة، والنقد الأدبي، إلا أن أعماله الإبداعية باقية، تتحدث عنه وعن مسيرته الإبداعية، مؤكدا أن الدولة احتفت بالشاروني الذي حصل على جوائز عديدة منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب.