خورشيد لوسائل الاعلام: الاصلاح الذي يتم في مصر يحمل رسائل ايجابيه كثيره علي الاعلام العالمي نقلها بموضوعيه.

فيزا العالمية ترغب في مشاركه الحكومة المصرية لميكنة الدعم مصرفيا وضمان وصوله لمستحقيه

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعدد من الرؤساء التنفيذين لكبري الشركات العالمية والمجموعات الاقتصادية، وادلت بحوار مع الصحافة العالمية، وذلك علي هامش مشاركتها الرسمية في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.

استهلت داليا خورشيد اجتماعاتها الثنائية بلقاء نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركه جنرال اليكتريك السيدة جايم ميلر، ومسؤولي شركه ببسيكو العالمية التي تعمل في السوق المصري منذ 50 عام من خلال 10 مصانع يعمل بها 16 الف عامل، حيث تعد مصر سوقا هاما للشركة لتصدير منتجاتها من البطاطس المصرية الي اسواق شمال افريقيا.

واكد مسؤولي الشركة ان وفد عالي المستوي سيقوم بزياره مصر قريبا وان هناك خطه استثماريه توسعيه تنفذها الشركة حاليا في مصر.

كما التقت خورشيد برئيس مجموعه النويس الإمارتية، حسين نويس الذي شرح استعداد المجموعة في مصر للانتهاء من محطه كهرباء تعمل بالفحم بطاقه 2640 وات وباستثمارات تبلغ 4.5 مليون دولار ، عام 2020.

وفي اطار الترويج لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر والمناخ الاستثماري والقطاعات الاستراتيجية الواعدة عقدت داليا خورشيد لقاء مع مسؤولي بنك امريكا ( ميرل لانش) وفيزا العالمية وشرحت ما يتم حاليا من استقرار في السوق المصري اثر القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف.

واعرب مسؤولي فيزا العالمية عن رغبتهم في مشاركه الحكومة المصرية في ميكنة نظام الدعم بشكل إلكتروني عبر استخدام كروت الائتمان الذكية، وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية علي وصول الدعم لمستحقيه بطريق امنه تقلل من استخدام الكاش.

وادلت وزيره الاستثمار بعدد من الاحاديث للصحافة العالمية ” البي بي سي وشبكه سكاي نيوز” مؤكده ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا يحمل العديد من الرسائل الواعدة والإيجابية عن مصر والذي يجب ان يكون محل اهتمام من الصحافة العالمية لنقلها بموضوعيه.