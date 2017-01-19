وزيرة الاستثمار علي هامش اجتماعات دافوس الرسمية
خورشيد تلتقى بمجموعة النويس وجنرال اليكتريك وببسيكو العالمية وبنك امريكا وفيزاالخميس، 19 يناير 2017 07:20 م
خورشيد لوسائل الاعلام: الاصلاح الذي يتم في مصر يحمل رسائل ايجابيه كثيره علي الاعلام العالمي نقلها بموضوعيه.
فيزا العالمية ترغب في مشاركه الحكومة المصرية لميكنة الدعم مصرفيا وضمان وصوله لمستحقيه
التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بعدد من الرؤساء التنفيذين لكبري الشركات العالمية والمجموعات الاقتصادية، وادلت بحوار مع الصحافة العالمية، وذلك علي هامش مشاركتها الرسمية في فاعليات المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس-سويسرا.
استهلت داليا خورشيد اجتماعاتها الثنائية بلقاء نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لقطاع النقل بشركه جنرال اليكتريك السيدة جايم ميلر، ومسؤولي شركه ببسيكو العالمية التي تعمل في السوق المصري منذ 50 عام من خلال 10 مصانع يعمل بها 16 الف عامل، حيث تعد مصر سوقا هاما للشركة لتصدير منتجاتها من البطاطس المصرية الي اسواق شمال افريقيا.
واكد مسؤولي الشركة ان وفد عالي المستوي سيقوم بزياره مصر قريبا وان هناك خطه استثماريه توسعيه تنفذها الشركة حاليا في مصر.
كما التقت خورشيد برئيس مجموعه النويس الإمارتية، حسين نويس الذي شرح استعداد المجموعة في مصر للانتهاء من محطه كهرباء تعمل بالفحم بطاقه 2640 وات وباستثمارات تبلغ 4.5 مليون دولار ، عام 2020.
وفي اطار الترويج لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر والمناخ الاستثماري والقطاعات الاستراتيجية الواعدة عقدت داليا خورشيد لقاء مع مسؤولي بنك امريكا ( ميرل لانش) وفيزا العالمية وشرحت ما يتم حاليا من استقرار في السوق المصري اثر القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف.
واعرب مسؤولي فيزا العالمية عن رغبتهم في مشاركه الحكومة المصرية في ميكنة نظام الدعم بشكل إلكتروني عبر استخدام كروت الائتمان الذكية، وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية علي وصول الدعم لمستحقيه بطريق امنه تقلل من استخدام الكاش.
وادلت وزيره الاستثمار بعدد من الاحاديث للصحافة العالمية ” البي بي سي وشبكه سكاي نيوز” مؤكده ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا يحمل العديد من الرسائل الواعدة والإيجابية عن مصر والذي يجب ان يكون محل اهتمام من الصحافة العالمية لنقلها بموضوعيه.
-
مع غلاء أسعار الجاهز .. هل يعود المصرى للملابس "التفصيل" ؟
وكان لصناعة الملابس الجاهزة نصيبا من هذا الإرتفاع، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والمواد اللازمة للتصنيع، وأدى ذلك إلى ضعف الحركة الشرائية فى الأسواق، وابتعد ...Thu, 19 Jan 2017 16:44:33 GMT
-
أحداث متوقعة ليوم الجمعة 20 ينايرThu, 19 Jan 2017 15:43:01 GMT
-
القومي للبحوث يشارك بمعرض الاختراعات الدولي التاسع بالكويت
تشارك الدكتورة دعاء عبد الرحمن حسنين الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث باختراع عن السكريات المتحولة بمعرض الاختراعات الدولي التاسع المقام حاليا الكويت ...Thu, 19 Jan 2017 15:43:01 GMT
-
توقعات بأن يحقق الطلب القوي على النفط توازنا بالأسواق في 2017
توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس مزيدا من الإجراءات بشأن خفض انتاج النفط في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري مع بدء الدول المنتجة للخام ...Thu, 19 Jan 2017 15:10:57 GMT
-
بالصور.. سامسونج تطلق أحدث هواتف "جالاكسي A "الذكية في مصر
أعلنت سامسونج الكترونيكس مصر عن إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي A الذكية، والتي تتضمن هاتف A7 بشاشة 5.7 بوصة، وهاتف A5 بشاشة 5.2 بوصة. وأوضح هشام أبو زينة رئيس قطاع الأجهزة ...Thu, 19 Jan 2017 14:55:40 GMT
-
أطباء: النظام الغذائي "كارثة" تهدد المصريين بمرض السكر
لا تقتصر مخاطر السكر في أعراض مرض السكر في حد ذاته، ولكن الأخطر معاناة المريض من المضاعفات الصحية الناتجة بشكل مباشر عن إصابته بالسكر، والتي قد تصل إلى الإعاقة ...Thu, 19 Jan 2017 14:12:41 GMT
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
شعبة الأسمنت: طرح رخص جديدة سيخفض الأسعار وسيفتح باب التصدير
رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة في السوق. وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة في ...Thu, 19 Jan 2017 13:55:59 GMT
-
«وثيقة أمريكية» عن السيادة على «تيران وصنافير » - محيطThu, 19 Jan 2017 10:21:56 GMT