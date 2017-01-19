استعرض وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس الخوري خلال لقائه مساء اليوم الخميس سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري الاوضاع والتطورات التي تحدث في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الاصعدة ولا سيما الثقافية خاصة وأن هناك عددا من المشاريع الثقافية المشتركة بين لبنان ومصر.

من جانب آخر أعلن وزير الثقافة اللبناني عن فعاليات الحدث الذي سيقام في قصر الاونيسكو بالعاصمة اللبنانية بيروت في الثامنة مساء الخميس المقبل بقيادة المايسترو اندريه الحاج للاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية.

وأشار الوزير الى ان الحدث هو استضافة الفنان العراقي العالمي نصير شمة والاستماع له من خلال هذا الحفل الكبير.