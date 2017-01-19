روبينيو يقود البرازيل لمواجهة كولومبيا من أجل شابيكوينسيالخميس، 19 يناير 2017 07:09 م
يعود روبينيو، لاعب ريال مدريد السابق، لتشكيلة منتخب البرازيل لأول مرة منذ أكثر من عام، من أجل مواجهة كولومبيا في مباراة ودية سيخصص عائدها لعائلات ضحايا طائرة فريق شابيكوينسي.
وسيبلغ روبينيو، لاعب أتلتيكو مينيرو، عامه الـ33، يوم المباراة الودية، وانضم للتشكيلة إلى جانب زميله السابق في فريق سانتوس دييجو الذي يرتبط حاليًا بفلامنجو، وكذلك دودو مهاجم بالميراس.
وكتب روبينيو، لاعب مانشستر سيتي السابق، على “تويتر” عن اللقاء الذي يقام في 25 يناير/ كانون الثاني في ريو دي جانيرو: “اللعب مع البرازيل في يوم عيد ميلادي، يمثل أكبر هدية وهو شرف عظيم”.
ووافق تيتي، مدرب البرازيل على عدم استدعاء اللاعبين المرتبطين بأندية أوروبية، وسيذهب عائد المباراة لضحايا عائلات شابيكوينسي بعد حادث تحطم طائرة في نوفمبر/ تشرين الثاني في كولومبيا.
وقُتل أكثر من 70 شخصًا، وتقريبا كل لاعبي وأفراد الجهاز الفني لفريق شابيكوينسي، قبل اللعب في ضيافة أتليتيكو ناسيونال، في نهائي كوبا سودامريكانا، ونجا 6 أشخاص فقط من الحادث.
وقال تيتي، الذي ضم 5 لاعبين من منتخب البرازيل الفائز بأولمبياد ريو، إن هذه فرصة مناسبة لتقييم اللاعبين الجدد، لكن أكد أن النتيجة لن تشغله كثيرًا.
وأضاف: “النتيجة غير مهمة. إذا كانت هناك مباراة سأخوضها دون اهتمام بالنتيجة، فستكون هذه المباراة. هذه المباراة من أجل الناس”.
كما اختار تيتي ضم ثنائي جريميو، المكون من لوان ووالاس والحارس ويفرتون ولوان مدافع فاسكو دا جاما.
وستقام المباراة الدولية في الملعب الأولمبي في ريو وستمثل تجربة أخيرة للبرازيل قبل استئناف تصفيات كأس العالم واللعب في ضيافة أوروجواي في 23 مارس/ آذار ثم استضافة باراجواي بعد خمسة أيام.
وسيخوض شابيكوينسي، مباراته الرسمية الأولى منذ الحادث بعد يوم واحد من هذه المباراة الودية، حيث سيواجه جوينفيل في بطولة محلية.
-
مع غلاء أسعار الجاهز .. هل يعود المصرى للملابس "التفصيل" ؟
وكان لصناعة الملابس الجاهزة نصيبا من هذا الإرتفاع، بسبب ارتفاع أسعار المدخلات والمواد اللازمة للتصنيع، وأدى ذلك إلى ضعف الحركة الشرائية فى الأسواق، وابتعد ...Thu, 19 Jan 2017 16:44:33 GMT
-
أحداث متوقعة ليوم الجمعة 20 ينايرThu, 19 Jan 2017 15:43:01 GMT
-
القومي للبحوث يشارك بمعرض الاختراعات الدولي التاسع بالكويت
تشارك الدكتورة دعاء عبد الرحمن حسنين الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث باختراع عن السكريات المتحولة بمعرض الاختراعات الدولي التاسع المقام حاليا الكويت ...Thu, 19 Jan 2017 15:43:01 GMT
-
توقعات بأن يحقق الطلب القوي على النفط توازنا بالأسواق في 2017
توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الخميس مزيدا من الإجراءات بشأن خفض انتاج النفط في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري مع بدء الدول المنتجة للخام ...Thu, 19 Jan 2017 15:10:57 GMT
-
بالصور.. سامسونج تطلق أحدث هواتف "جالاكسي A "الذكية في مصر
أعلنت سامسونج الكترونيكس مصر عن إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي A الذكية، والتي تتضمن هاتف A7 بشاشة 5.7 بوصة، وهاتف A5 بشاشة 5.2 بوصة. وأوضح هشام أبو زينة رئيس قطاع الأجهزة ...Thu, 19 Jan 2017 14:55:40 GMT
-
أطباء: النظام الغذائي "كارثة" تهدد المصريين بمرض السكر
لا تقتصر مخاطر السكر في أعراض مرض السكر في حد ذاته، ولكن الأخطر معاناة المريض من المضاعفات الصحية الناتجة بشكل مباشر عن إصابته بالسكر، والتي قد تصل إلى الإعاقة ...Thu, 19 Jan 2017 14:12:41 GMT
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
شعبة الأسمنت: طرح رخص جديدة سيخفض الأسعار وسيفتح باب التصدير
رحبت شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية بقرار هيئة التنمية الصناعية بطرح 11 رخصة للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 2 مليون طن جديدة في السوق. وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة في ...Thu, 19 Jan 2017 13:55:59 GMT
-
«وثيقة أمريكية» عن السيادة على «تيران وصنافير » - محيطThu, 19 Jan 2017 10:21:56 GMT