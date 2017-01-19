أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حركة المحافظين غير واردة حاليا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالجدل حول ضريبة الأسعار الرأسمالية فإن وزارة المالية أصدرت بيانا رسميا وأن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش الموضوع والأمر منتهٍ، منوها إلى أن ضريبة الدمغة لم تضع لها الحكومة تصورا إلى الآن.

وأردف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن هناك مؤشرات واضحة أفضل للربع المالى من 2015 وهناك مؤشرات جيدة وتراجع الواردات وزيادة فى الصادرات، حيث إن ميزان المدفوعات الكلى موجب، لافتا إلى أن هناك نسبة معدل نمو نسبيا جيدة وتتوقع تحسنها فى الفترة القادمة.

ولفت إلى أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار غير متوقعة المعدلات؛ مستشهدا بما حدث مسبقا أثناء فترة تعويم الجنيه، حيث بلغ الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور بمعدلات طبيعية، مؤكدا أن السعر الحالى لا يعكس القيمة الحقيقة للجنيه.