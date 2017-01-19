يتيح تطبيق التراسل الفوري “واتس اب”، مزايا قلما ننتبه إليها، من قبيل خاصية تكشف لك بيانات تفصيلية عن أكثر شخص يتواصل معك عبر التطبيق.

وبوسع مستخدمي تطبيق واتس اب على آي فون أو أندرويد بخطوات بسيطة التعرف على أكثر شخص يقوم بالتواصل معهم، مع معلومات عن عدد الرسائل التي تبادلونها مع أصدقائهم، فضلا عن عدد الصور والصور المتحركة Gif.

في هاتف آي فون، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات “Settings” ثم “Data and Storage Usage” ثم “Storage Usage”، فتظهر قائمة بأسماء الأشخاص والمجموعات التي تواصلت معه مرتبة من أكثرهم تواصلا إلى أقلهم.

ويمكن من خلال الضغط على أحد الأسماء، التعرف على عدد الرسائل التي أرسلها وعدد الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوثائق وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الحجم التي شغلته تلك الرسائل على هاتفك الذكي.

أما في أندرويد، فلا تستدعي العملية سوى خطوات بسيطة، إذ يكفي فتح تطبيق واتساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات “Settings”، والدخول منها إلى قسم المحادثة “Chat”، وتاريخ المحادثة “Chat History”، قم اختيار “Email Chat” وكأنك تريد إرسال محادثة بالبريد الإلكتروني، عندها يظهر التطبيق قائمة بأكثر الأشخاص الذين تواصلوا معك عبر واتس اب.