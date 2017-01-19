نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرارات وزارة الداخلية أرقام 141، 142، 143، 144، و145، بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة 500 مترا ، بنطاق 5 محافظات، وهى على التوالي «بورسعيد، الغربية، سوهاج، الشرقية، أسوان».

ويلغى كل ما يخالف هذه القرارات، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهم.