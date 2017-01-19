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500 متر حرما آمنا للمنشآت الحيوية بـ"بورسعيد وسوهاج والغربية والشرقية وأسوان"
اللواء مجدي عبد الغفار - وزير الداخلية

قبل 25 يناير وبأمر وزير الداخلية

500 متر حرما آمنا للمنشآت الحيوية بـ"بورسعيد وسوهاج والغربية والشرقية وأسوان"

الخميس، 19 يناير 2017 07:12 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرارات وزارة الداخلية أرقام 141، 142، 143، 144، و145، بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة 500 مترا ، بنطاق 5 محافظات، وهى على التوالي «بورسعيد، الغربية، سوهاج، الشرقية، أسوان».

ويلغى كل ما يخالف هذه القرارات، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهم.

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