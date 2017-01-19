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الفيلم الوثائقي عن «عبد الناصر» ببيت السحيمي السبت القادم
متحف جمال عبد الناصر

الفيلم الوثائقي عن «عبد الناصر» ببيت السحيمي السبت القادم

الخميس، 19 يناير 2017 07:06 م
محيط: متابعات

يقيم بيت السحيمي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض صالون السينما الوثائقية ويعرض الفيلم الوثائقي النادر”عبد الناصر .. أمس واليوم وغدا”، مساء السبت المقبل.

يدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش ويعقب عرض الفيلم ندوة حول الفيلم والذي يدور عن الزعيم الراحل الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

ومن المعروف أن صالون السينما الوثائقية يعقد شهريا ببيت السحيمي حيث تعرض الأفلام الوثائقية النادرة والتي لم يطلع عليها شباب المخرجين والمهتمين بالفن السينمائي ومحبي السينما الوثائقية.

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