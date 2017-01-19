مساعدات إيطالية وكويتية للعراق دعما للنازحينالخميس، 19 يناير 2017 07:16 م
وصلت مساعدات إيطالية للعراق عن طريق ميناء “أم قصر” اليوم الخميس.. كما تم افتتاح مدرسة للنازحين بتمويل من دولة الكويت في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقال مستشار رئيس الجمهورية العراقي قحطان الجبوري إن الدفعة الثالثة من المساعدات الإيطالية وصلت اليوم عن طريق ميناء “أم قصر” جنوبي العراق، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة من رئاسة الجمهورية ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية تسلمت المساعدات.
وتضم الدفعة الثالثة من المساعدات الإيطالية مساعدات إنسانية تشمل معدات غغاثة طارئة ومولدات كهربية وخيام وأدوات منزلية وخزانات مياه.. وتأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين رئاسة الجمهورية والحكومة الايطالية ومنظمة “سنت ايجيديو” حيث كانت قد وصلت دفعتان منها على متن طائرتين عسكريتين من إيطاليا وسيتم توزيعها على النازحين من خلال لجنة مشتركة الرئاسة ووزارة الهجرة والمهجرين.
على صعيد متصل تم اليوم في أربيل افتتاح أول مدرسة للنازحين العراقيين بتمويل كويتي بحضور القنصل العام للكويت في أربيل عمر الكندري ومحافظ أربيل نوزاد هادي.
وقال الكندري، في تصريح للصحفيين، إن المدرسة هي الأولى في أربيل والتى تأتي في إطار دعم الكويت للعراق في المجال التعليمي، مشيرا إلى انه سيتم إنشاء العديد من المدارس لخدمة النازحين في إقليم كردستان العراق.
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