قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي؛ بسبب إجراء بعض الإصلاحات على ملعب التتش بالجزيرة ، ومنح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الجمعة .

ومن المنتظر أن يتدرب الأهلي على ملعب الدفاع الجوي طوال الأسبوع المقبل، ابتداءً من المران الأول الذي سيقام في الواحدة بعد الغد، السبت .

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير في كأس السوبر المحلي.