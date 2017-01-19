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الخميس 19 يناير 2017 06:36 مساءً
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حسام البدري ينقل تدريبات الأهلي إلى الدفاع الجوي
البدري

حسام البدري ينقل تدريبات الأهلي إلى الدفاع الجوي

الخميس، 19 يناير 2017 06:46 م

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي؛ بسبب إجراء بعض الإصلاحات على ملعب التتش بالجزيرة ، ومنح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الجمعة .
ومن المنتظر أن يتدرب الأهلي على ملعب الدفاع الجوي طوال الأسبوع المقبل، ابتداءً من المران الأول الذي سيقام في الواحدة بعد الغد، السبت .

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير في كأس السوبر المحلي.

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