حسام البدري ينقل تدريبات الأهلي إلى الدفاع الجويالخميس، 19 يناير 2017 06:46 م
قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي؛ بسبب إجراء بعض الإصلاحات على ملعب التتش بالجزيرة ، ومنح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الجمعة .
ومن المنتظر أن يتدرب الأهلي على ملعب الدفاع الجوي طوال الأسبوع المقبل، ابتداءً من المران الأول الذي سيقام في الواحدة بعد الغد، السبت .
ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير في كأس السوبر المحلي.
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