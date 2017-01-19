تعيين مختار القاضى مديرا لمكتب منظمة الشعوب والبرلمانات العربية بشمال سيناءالخميس، 19 يناير 2017 06:50 م
أصدر الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية قرارا بتعيين مختار القاضى رئيس ائتلاف الأحزاب السياسية وأمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين فى شمال سيناء مديرا لمكتب فرع المنظمة فى شمال سيناء ، وذلك بالاضافة الى تعيينه عضوا فى مجلس ادارة المنظمة على مستوى الجمهورية .
وتعتبر منظمة الشعوب والبرلمانات العربية من أنشط المنظمات التى توجد على الساحة السياسية فى مصر ، ولها مندوبين على مستوى جميع الدول العربية ، وتضم ضمن تشكيلاتها عددا من الشخصيات العامة والسفراء والمستشارين .
ويأتى تعيين مختار القاضى ضمن تغييرات جذرية يقوم بها الدكتور عبد العزيز عبد الله حماد رئيس المنظمة لدعمها بالقيادات الواعية والقادرة عى العطاء .
وتعتبر محافظة شمال سيناء ضمن أولى المحافظات التى تم اختيارها لتشكيل هيئة مكتب للمنظمة بها ، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها شمال سيناء فى حربها ضد التطرف والارهاب ، والتى أدت الى استشهاد أعداد كبيرة من قوات الأمن والمواطنين، مما يستلزم الوقوف مع حقوق المواطن السيناوى فى معركته ضد التطرف والارهاب، بالاضافة الى دعم الشرطه والجيش المصرى فى حربهما المعلنة على الارهاب . وتحوى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ضمن تشكيلاتها على منظمات لحقوق الانسان والاتحادات والنقابات والشباب والمرأة وغيرها من اللجان الهامة التى تخدم المجتمع وتهتم بحقوق الأفراد والجماعات ، وتقف ضد التمييز والعنصرية والتطرف والارهاب بكافة صوره وأشكاله .
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