كشفت تقارير إعلامية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، سعيد جدًا بقرب توقيع عقود تجديده مع ناديه بعد الجدل الذي دار مؤخرًا حول البقاء مع برشلونة.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من برشلونة، اليوم الخميس، إن اللاعب ليونيل ميسي متحمس جدًا للعرض الجديد الذي ستقدمه إدارة نادي برشلونة من أجل تمديد اللاعب لعقده مع الفريق.

وأشارت إلى أن برشلونة ينوي تقديم عرض التجديد للاعب قبل نهاية الشهر الجاري يناير/كانون الثاني، وهو ما أثار حماس اللاعب والبيئة المحيطة به بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يكون العقد الجديد الذي يربط بين برشلونة وليونيل ميسي مدى الحياة، فبرشلونة يعرف مدى أهمية بقاء ميسي في الفريق كرويًا واقتصاديًا.

وأكدت الصحيفة أن ميسي ليس مهتمًا بتحسين عقده فقط، بل أن اللاعب مهتم لمعرفة المشروع المستقبلي للنادي خلال السنوات القليلة المقبلة، كما يتوقع ميسي أن يُصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.