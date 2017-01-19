أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على اعتماد مبلغ 32 مليون و140 ألف جنيه لسرعة الانتهاء من بعض المحطات الجاري تنفيذها، وإعداد التصميمات الخاصة ببعض المحطات الأخرى وإحلال وتجديد بعض الشبكات ضمن خطة المحافظة والهيئة لتطوير وزيادة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن الاعتماد يشمل 30 مليون جنيه للانتهاء من محطتي مياه الشرب بقرية المجد بالرحمانية وكفر الدوار المدمجة، و70 الف جنيه للبدء في اعمال التصميمات لمحطة صرف صحى السلام ( زكى افندي القبلية البحرية ) بمركز ابو حمص ، و70 الف جنيه للبدء في اعمال تصميمات محطة صرف صحي منية السعيد بمركز المحمودية.

وأوضح أن الاعتماد يتضمن مليوني جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي بابو المطامير من اجمالي 10 ملايين جنيه، مع قيام شركة مياه البحيرة بموافاة الهيئة بمقايسة الأعمال المطلوبة لتدبير بقية الاعتمادات المالية بخطة 2016 / 2017، وأنه يجري إعداد الرسومات التنفيذية لمشروعات توسعات صرف صحي إدكو.