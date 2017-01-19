 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 06:35 مساءً
روابط سريعة
اعتماد 32 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالبحيرة
الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

اعتماد 32 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالبحيرة

الخميس، 19 يناير 2017 06:42 م
محيط: متابعات

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على اعتماد مبلغ 32 مليون و140 ألف جنيه لسرعة الانتهاء من بعض المحطات الجاري تنفيذها، وإعداد التصميمات الخاصة ببعض المحطات الأخرى وإحلال وتجديد بعض الشبكات ضمن خطة المحافظة والهيئة لتطوير وزيادة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن الاعتماد يشمل 30 مليون جنيه للانتهاء من محطتي مياه الشرب بقرية المجد بالرحمانية وكفر الدوار المدمجة، و70 الف جنيه للبدء في اعمال التصميمات لمحطة صرف صحى السلام ( زكى افندي القبلية البحرية ) بمركز ابو حمص ، و70 الف جنيه للبدء في اعمال تصميمات محطة صرف صحي منية السعيد بمركز المحمودية.

وأوضح أن الاعتماد يتضمن مليوني جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي بابو المطامير من اجمالي 10 ملايين جنيه، مع قيام شركة مياه البحيرة بموافاة الهيئة بمقايسة الأعمال المطلوبة لتدبير بقية الاعتمادات المالية بخطة 2016 / 2017، وأنه يجري إعداد الرسومات التنفيذية لمشروعات توسعات صرف صحي إدكو.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3