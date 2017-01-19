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أردوغان: فقدنا 45 جنديا خلال عملية "درع الفرات" في سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: فقدنا 45 جنديا خلال عملية "درع الفرات" في سوريا

الخميس، 19 يناير 2017 07:20 م

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده فقدت 45 جنديا خلال عملية درع الفرات العسكرية في سوريا.

وأضاف أردوغان -في اجتماع له مع مسئولين محليين في العاصمة التركية أنقرة أورده راديو (سوا الأمريكي) اليوم الخميس- أن الجيش التركي قتل حوالي 2000 من عناصر داعش، و300 من وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية “درع الفرات” المستمرة في سوريا قبل حوالي 150 يوما.

وأشار الرئيس التركي إلى أن حوالي 870 جنديا من القوة الأمنية التركية قتلوا في الـ18 شهرا الأخيرة في المعارك ضد حزب العمال الكردستاني في تركيا، لافتا إلى أن القوات الأمنية قتلت 10 الآف مسلح من الحزب المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة التركية مقتل 16 مسلحا من داعش اليوم شمالي سوريا بعد ما قصفت 164 هدفا.

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