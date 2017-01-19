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حكم الشرع في الاعتراف بـ"ابن الزنا"
دار الافتاء المصرية

حكم الشرع في الاعتراف بـ"ابن الزنا"

الخميس، 19 يناير 2017 06:35 م

ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية حول حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح.

أجابت الدار أن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل، وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبيعية.

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