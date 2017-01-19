ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية حول حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح.

أجابت الدار أن الإجهاض حرام شرعًا إلا لضرورة طبية تخص الأم الحامل، وأما النَّسب فليس للرجل أن ينسب ولد الزنا إلى نفسه؛ لأن الأُبُوَّةَ علاقةٌ شرعيةٌ فلا تثبت بالسفاح، ولكن يُنْسَب الولد إلى أمه؛ لأن الأمومة علاقة عضوية طبيعية.