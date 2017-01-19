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الخميس 19 يناير 2017 06:27 مساءً
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الأهلي يوافق على إعارة نجمه لنادي انبي
محمد حمدي زكي

الأهلي يوافق على إعارة نجمه لنادي انبي

الخميس، 19 يناير 2017 06:40 م
محيط - أحمد عبد الخالق

قال عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، إن النادي وافق على إعارة محمد حمدي زكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ، إلى نادي انبي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف سراج في تصريح لموقع النادي الأهلي ، اليوم الخميس ، أنه سيتم توقيع عقود انتقال اللاعب “إعارة” بعد غد السبت مع مسئولي النادي البترولي بعد إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل، وبعد موافقة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إتمام إجراءات إعارة اللاعب.

وكان جدو الصغير قد غاب عن المشاركة في الفترة الماضية وأيضا خرج من حسابات المدير الفني حسام البدري

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