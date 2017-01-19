وقع محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ونائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات الدكتور أحمد عادل درويش، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لاستئناف العمل في تطوير منطقة “كندلية” بحي ثان طنطا والمصنفة كمنطقة خطرة من الدرجة الثانية والمتوقف العمل بها منذ أحداث يناير.

ويتضمن مشروع تطوير المنطقة إنشاء 11 عمارة تضم 152 وحدة سكنية و28 محلاً تجاريًا بتكلفة قدرها 94 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد، وذلك في إطار خطة الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية والأكثر خطورة.

وقال محافظ الغربية - في تصريحات اليوم - إن المحافظة توجد بها 4 مناطق عشوائية تعد من المناطق الأكثر خطورة وهي: تل الحدادين، ومنطقة كندلية بطنطا، وسوق اللبن وصندفا وأبوشاهين بالمحلة الكبرى، ومنطقة الضغط العالي بسمنود مشيرًا إلى أنه يجرى العمل بمناطق صندفا وأبو شاهين بالمحلة الكبرى وإقامة البنية الأساسية لها بتكلفة 21 مليون جنيه، فيما سيتم دعم منطقة سوق اللبن بمبلغ قدره 26 مليون جنيه وإقامة البنية الأساسية لها وتطويرها، فيما يتم حاليًا إجراء الدراسة الأولية لرفع منطقة الضغط العالي بسمنود نظرا لخطورتها على المواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس حي ثان طنطا بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص وذلك لبدء العمل بمنطقة كندلية، وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة خلال فترة العمل للانتهاء من أعمال تطويرها في المواعيد المحددة واتخاذ اللازم حيال المقصرين.