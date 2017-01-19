علماء من فنلندا صمموا رادارا محمولا للعميانالخميس، 19 يناير 2017 05:59 م
صمم مختصون من مركز VTT الفنلندي للبحوث العلمية والتقنية رادارا محمولا على الصدر للعميان من شأنه تنبيههم إلى وجود عوائق في طريقهم.
وقد يصبح هذا الرادار المحمول الذي يعمل على مدى قريب أفضل مساعد للأشخاص المصابين بضعف البصر. وسمي هذا الجهاز بـGuidesense وهو رادار محمول على صدر صاحبه وينبهه إلى وجود عوائق محتملة عن طريق الاهتزاز والإنذار الصوتي.
يعمل Guidesense كرادار عادي حيث يبث نبضات كهرومغناطيسية ترتد عن أغراض الوسط المحيط وتعود إلى مستقبِل الجهاز. وتستخدم منظومات مماثلة لهذا الجهاز في السيارات الحديثة المزودة بمنظومات القيادة الذاتية. ويؤكد مصممو الجهاز أنه يستطيع أن يكتشف معظم العوائق الموجودة حول مستخدمه ما عدا الأغراض الصغيرة مثل الأغصان الرفيعة والأحجار الصغيرة.
من مزايا هذا الابتكار الفنلندي الجديد استخدام الجهاز لموجات لاسلكية خاصة مما يسمح لصاحبه بحمل الرادار تحت ملابسه حيث تنفذ الإشارات المرتدة عبر الثياب بسهولة. كما لا يتأثر عمل الجهاز، على حد قول مصمميه، بالأحوال الجوية السيئة مثل الضباب والمطر.
وقد أظهرت تجارب أولية للجهاز فعاليته العالية حيث أبلغ 92% من الذين تم إشراكهم في التجارب المذكورة أن Guidesense ساعدهم على التوجه بصورة أفضل في الوسط المحيط.
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