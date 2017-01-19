أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عن أملها في أن تتحلى الإدارة الأمريكية الجديدة بالحكمة الضرورية لإنقاذ العلاقات الروسية الأمريكية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم ” - اليوم الخميس ، :” إننا نأمل في أن تسمح التغيرات في البيت الأبيض بتجاوز النزعة الخطيرة إلى تدهور العلاقات الروسية الأمريكية ، وتصحيح مسارها بعد أن وجهها باراك أوباما مباشرة لتصطدم بالأرض”.

وأشارت إلى أن إدارة أوباما في آخر ساعاتها في السلطة تواصل توجيه الضربات إلى قاعدة العلاقات الروسية الأمريكية.

وذكرت بأن الإدارة المنتهية ولايتها استهدفت روسيا بـ 35 حزمة من العقوبات التي شملت حتى الآن ، 172 مواطنا روسيا بالإضافة إلى 350 شخصية اعتبارية ، بما فيها شركات رائدة في قطاعات الطاقة والتصنيع العسكري والمالية في الاقتصاد الروسي.

وأوضحت أن هذه السياسة الأمريكية تجاه روسيا جاءت بذريعة “تصرفات روسيا العدوانية” على الرغم من كون ادعاءات واشنطن بهذا الشأن عديمة الأساس على الإطلاق.