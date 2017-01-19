أعلنت شركة إنتل عن منصتها الجديدة Responsive Retail، والتي ستزود المحال التجارية، بتقنيات ومستشعرات، بهدف تسهيل عملية التسوق.

وتعتمد هذه المنصة على مجموعة مشتركة من المستشعرات والبرمجيات، وغيرها من أنواع العتاد التي من شأنها أن تعمل معا للمساعدة في تسريع عملية تتبع البقالة، وجمع البيانات عن عادات الشراء، وتجارب التسوق الشخصية، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.

وتكمن الفكرة في أنه بدلا من أن تقوم المتاجر بالبحث عن حلول منفصلة لجميع احتياجاتها، سيتوجب على هذه المتاجر التوجه مباشرة إلى شركة إنتل وشركائها للحصول على التكنولوجيا والمعدات اللازمة التي من شأنها أن تعمل بسلاسة.

والجدير بالذكر هنا هو الرجل الآلي Talley من شركة Simbe Robotics. وهو عبارة عن رجل آلي ذاتي التحكم يقوم بالتدقيق في الرفوف لمعرفة المكونات التي هي على وشك النفاد، فضلا عن توفير إحصائيات وأرقام حول المتجر.