قال الفنان المصري محمد ممدوح والشهير بـ«تايسون» إنه تزوج حديثا عن قصة حب كبيرة مع زوجته ميرفت.

ممدوح قال إنه رغم الحب الذي بينهما هناك خلاف يقع بينهما باستمرار بسبب الكلاب، فممدوح يعشق تربية الكلاب ويعتبرها شيء أساسي في المنزل، بينما لا تستطيع زوجته أن تتقبلها ولا تحب تواجدها بالمنزل.

الفنان المصري قال خلال تواجده على قناة «نجوم إف إم»: «أنا بحب هذه الكائنات بكل انواعها، وأتقن التعامل معها ولكن زوجتي لا فائدة لا تحبها، وترفض تواجدها»، مشيرا إلى أن زوجته تلاعب الكلاب عندما يقومان بزيارة أحد الأصدقاء.

يُذكر أن محمد ممدوح حقق نجاح كبير من خلال مسلسل «جراند أوتيل »، ولفت نظر الجمهور والمنتجين إليه بقدراته التمثيلية الكبيرة.