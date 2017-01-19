أكد محمد عبد الشافي ظهير أيسر منتخب مصر وفريق أهلي جدة السعودي ، استمراره مع الأهلي حتى نهاية عقده في صيف 2018.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية نادي أهلي جدة السعودي في الاستغناء عن عبد الشافي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد عبد الشافي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لا توجد أي مشكلة مع ناديه السعودي، مؤكدا استمراره في أهلي جدة حتى نهاية عقده في عام 2018.

وأوضح عبد الشافي المتواجد حاليا مع بعثة منتخب مصر في الجابون لخوض كأس الأمم الإفريقية، أنه يشعر براحة نفسية مع فريق أهلي جدة، وأنه لا نية لديه للرحيل عن النادي، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض رسمية من جانب أندية مصرية أو عربية في الفترة الأخيرة.